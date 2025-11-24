السودان.. "الدعم السريع" يعلن هدنة إنسانية 3 أشهر

شفق نيوز- الخرطوم

أعلن قائد "قوات الدعم السريع" أحمد حمدان دقلو "حميدتي"، يوم الاثنين، عن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر في السودان استجابة لمقترح المجموعة الرباعية، وذلك بعد ساعات من رفض قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان المقترح متعهداً بمواصلة القتال.

وقال حميدتي في كلمة مسجلة "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية واستجابة للجهود الدولية المبذولة وعلى رأسها مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومساعي دول الرباعية.. نعلن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر" والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية.

وأضاف: "سنلتزم بتسهيل العمل الإنساني ووصول الفرق الإغاثية والطبية للتخفيف من معاناة السودانيين.. العدالة ستأخذ مجراها وفق القانون الدولي ولا إفلات لأي مرتكب للانتهاكات من العقاب".

وتابع حميدتي: "نوافق على مشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية في السودان باستثناء الحركة الإسلامية والإخوان"، مضيفاً "نأمل أن تضطلع دول الرباعية بدورها في دفع الطرف الآخر للتجاوب مع الهدنة الإنسانية في السودان".

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، رفضه قبول مقترح المجموعة الرباعية لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في نيسان/ أبريل 2023.

ووصف البرهان خطة الرباعية بأنها "أسوأ ورقة يتم تقديمها لأنها تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية وتبقي الميليشيا المتمردة في مناطقها".

وتعهد البرهان بمواصلة القتال حتى القضاء على قوات الدعم السريع، مضيفاً: "نحن لسنا دعاة حرب ولا نرفض السلام ولكن لا أحد يستطيع تهديدنا أو يملي علينا شروط".

وطوال العامين الماضيين، قام طرفا الحرب في السودان بخرق اتفاقات الهدنة كافة ما أدى الى فشل جهود التفاوض.