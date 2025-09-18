السودان.. ارتفاع إصابات الكوليرا لأكثر من 12 ألف إصابة بينها 509 وفيات

شفق نيوز- الخرطوم

سجلت السلطات الصحية السودانية، يوم الخميس، ارتفاعاً جديداً في حالات الإصابة بمرض الكوليرا، حيث تم تسجيل 125 حالة جديدة و9 وفيات، ليرتفع العدد الإجمالي منذ بداية تفشي المرض إلى 12 ألفاً و186 حالة، بينها 509 وفيات.

وتعد مناطق جبل مرة، نيرتيتي، طور، جيلدو، والقرى المحيطة بها، روكيرو، شرق جبل مرة، زالنجي، طويلة، ونيالا من بين أكثر المناطق تضرراً، إلى جانب مخيمات النازحين التي يشهد بعضها انتشاراً واسعاً للمرض بأعداد قياسية.

وفي ظل النقص الحاد في الإمدادات الطبية والمحاليل الوريدية، تبذل المنظمات الإنسانية والمتطوعون المحليون وغرف الطوارئ والسلطات جهوداً كبيرة للحد من انتشار الكوليرا.

ومع ذلك، ما تزال التحديات قائمة مع ارتفاع أعداد المصابين وتزايد الأعباء الناجمة عن الملاريا وسوء التغذية لدى الأطفال، إضافة إلى الجوع، وهو ما يهدد حياة آلاف السكان ويعمق الأزمة الإنسانية في بلد أنهكته الحرب والمجاعة والأوبئة.

ودعت منظمات محلية إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي، وخاصة منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الإنسانية، من أجل مواجهة هذا الوضع الصحي الطارئ الذي يضرب مجتمعات النزوح في السودان.

وسجلت منطقة طويلة أعلى معدل للإصابات بإجمالي 5487 حالة، بينها 79 وفاة، مع تسجيل 30 حالة جديدة اليوم.

وفي روبيا بلغ العدد التراكمي 457 حالة، بينها 27 وفاة، بينما سجلت مناطق قولو في جبل مرة 1329 حالة، منها 52 وفاة.

وفي جيلدو لوين سُجلت 442 حالة، بينها 31 وفاة، وفي نيرتيتي بلغ العدد التراكمي 305 حالات، منها 10 وفيات، مع تسجيل تسع إصابات جديدة.

كما رصدت إصابات في مناطق أخرى مثل قلوْل والطور بتسع حالات بينها حالتا وفاة، وروكيرو بـ526 حالة بينها 11 وفاة، وفنقا بـ234 حالة بينها ست وفيات، وشرق جبل مرة – ديرة بـ349 حالة بينها 57 وفاة، إضافة إلى دبوة العمدة بـ17 حالة بينها ثلاث وفيات، وتيرتي بجنوب جبل مرة بتسع حالات.

وفي مخيم سورتوني سجلت 101 حالة، منها 11 وفاة. أما في جنوب دارفور فقد سجلت 76 حالة اليوم بينها حالتا وفاة.

ووصلت الإصابات التراكمية في مخيم كلمة إلى 457 حالة بينها 64 وفاة، وفي مخيم عطاش 267 حالة بينها 59 وفاة، وفي مخيم دريج 160 حالة بينها أربع وفيات، إلى جانب تسجيل حالات في مخيم السلام.

وفي شرق دارفور، بلغت الإصابات في خزان جديد 102 حالة بينها 20 وفاة. كما يواصل المرض انتشاره في زالنجي ومخيماتها، حيث سجلت مخيمات الحميدية والحصاحيصا 111 حالة بينها ست وفيات، وخمسة دقيق ثلاث حالات بينها وفاة واحدة، بينما سجلت منطقة أزوم 114 حالة بينها حالتا وفاة، وزالنجي والمناطق المحيطة بها 109 حالات.