السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بـ4 اشخاص بتهمة "التجسس" لصالح اسرائيل

شفق نيوز/ ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية (إرنا) أن السلطات الإيرانية أعدمت، اليوم الأحد، 4 أشخاص بتهمة العمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).

وقالت "إرنا" إن "الحرس الثوري الإيراني أعلن عن اعتقال شبكة من الأشخاص المرتبطين بالموساد".

وأضافت الوكالة الإيرانية؛ أن "أعضاء في الشبكة سرقوا ودمروا ممتلكات خاصة وعامة وخطفوا أفرادا واستجوبوهم".

كما جاء في التقرير أن الجواسيس المزعومين لديهم أسلحة وحصلوا على أجور من الموساد على شكل عملة مشفرة.

وبينت "إرنا" أن السجناء الذين تم إعدامهم هم حسين أوردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آبادي، وميلاد أشرفي، ومنوشهر شهبندي.