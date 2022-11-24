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السلطات الإيرانية تعتقل نجم كرة قدم شهير

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-24T20:04:11+0000
السلطات الإيرانية تعتقل نجم كرة قدم شهير

شفق نيوز/ أوقفت السلطات الإيرانية، الخميس، لاعب كرة القدم الشهير وريا غفوري، بتهمة "إهانة وتشويه سمعة المنتخب الوطني والانخراط في الدعاية" ضدّ الدولة، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى توقيفه بعد حصة تدريبية لفريقه فولاد خوزستان بناء على قرار من السلطة القضائية.

وكان لاعب كرة القدم البالغ 35 عاماً والذي يتحدّر من سنندج عاصمة محافظة كوردستان في إيران، قد نشر صورة على حسابه على إنستغرام، الذي يتابعه 3.3 مليون شخص، مرتدياً فيها الملابس الكوردية التقليدية.

واضطُرّ القائد السابق لفريق استقلال، الأشهر في البلاد، إلى مغادرة الفريق في يوليو بسبب انتقاداته المتكرّرة للسلطات.

وتشهد إيران حركة احتجاج واسعة منذ وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر، وهي شابة إيرانية كوردية تبلغ 22 عاماً، توفيت بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

 

 

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