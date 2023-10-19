السلطات الإيرانية تضبط قرابة 4 أطنان من المخدرات جنوبي البلاد

شفق نيوز/ أفاد قائد قوى الأمن الداخلي لمحافظة كرمان (جنوبي إيران)، العميد "ناصر فرشيد"، أن شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط 3 اطنان و710 كغم من مادة المورفين المخدرة داخل المحافظة.

وأوضح "العميد فرشيد" في تصريح نقلته وسائل اعلام ايرانية رسمية، ان القوات الامنية قبضت خلال عملية الكشف عن هذه الحمولة الكبيرة من المخدرات، على 6 مهربين كانوا بصدد نقلها من شرق البلاد ليتم توزيعها في المحافظات المركزية، لكنهم وقعوا في قبضة القانون.