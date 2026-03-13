السلطات الأميركية تكشف هوية منفذ هجوم كنيس ميشيغان

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وزارة الأمن الداخلي الأميركي، يوم الجمعة، هوية منفذ الهجوم استهدف أحد أكبر المعابد اليهودية الإصلاحية في البلاد، مبينة أنه مواطن لبنان الأصل يعيش في الولايات المتحدة منذ 15 عاماً ونفذ هجومه انتقاماً لعائلته التي قضت بقصف إسرائيلي في لبنان الشهر الجاري.

ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي فقد تم التعرف على منفذ الهجوم وهو "أيمن محمد غزالي، 41 عاماً"، وهو مواطن متجنس وُلد في لبنان ووصل إلى الولايات المتحدة عام 2011 بتأشيرة هجرة من فئة "آي آر 1" بصفته زوجاً لمواطنة أميركية، وحصل على الجنسية الأميركية عام 2016.

ووصف محققون اتحاديون الجريمة بأنها "عمل عنيف استهدف الجالية اليهودية".

وذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلاً عن عمدة مدينة ديربورن هايتس أن أيمن محمد غزالي، وهو من أصول لبنانية، كان قد فقد عدداً من أقربائه في آذار/ مارس الجاري نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلته في لبنان، وذلك قبل أن يصدم بسيارته مبنى لكنيس يهودي في ولاية ميشيغان.

وقد أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن المهاجم ذا الأصول اللبنانية، والذي عُثر عليه جثة هامدة داخل السيارة، كان يحمل بندقية، كما عُثر في مؤخرة المركبة على قذائف هاون.

ونقلت القناة عن العمدة قوله: "في وقت سابق من هذا الشهر، فقد أيمن محمد غزالي العديد من أفراد أسرته، بمن فيهم ابنة أخيه وابن أخيه، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في لبنان".

ويوم أمس الخميس، أعلنت إدارة شرطة مقاطعة أوكلاند الأميركية أن قوات إنفاذ القانون تلقت بلاغاً بحادث إطلاق نار في كنيس "معبد إسرائيلي" في ويست بلومفيلد بولاية ميشيغان.

في حين أكدت قناة "إن بي سي"، أن شرطة ولاية ميشيغان تتعامل مع حادث إطلاق نار في كنيس يهودي في ويست بلومفيلد.

من جانبه أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن عناصره يتعاملون مع حادثة دهس في كنيس إسرائيل بويست بلومفيلد في ميشيغان.

وأخلت قوات الشرطة معبد "إسرائيل" أكبر كنيس يهودي إصلاحي في الولايات المتحدة، الواقع في مدينة ويست بلومفيلد بولاية ميشيغان، وسط انتشار أمني مكثف دون ورود تقارير عن إصابات.