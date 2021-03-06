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السلطات الأميركية تعتقل نحو 100 ألف مهاجر على حدودها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-06T05:24:42+0000
السلطات الأميركية تعتقل نحو 100 ألف مهاجر على حدودها

أعلنت السلطات الأميركية، يوم السبت، اعتقال نحو 100 ألف مهاجر على حدودها مع المكسيك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شخصين مطلعين، قولهما إن "مسؤولي الحدود الأميركيين، احتجزوا نحو 100 ألف مهاجر على الحدود الأميركية المكسيكية، في شباط الماضي".

وأضافا أن "هذا العدد هو أعلى معدل لعدد من تم اعتقالهم خلال شهر شباط منذ عام 2006".

وتظهر الأرقام مدى الزيادة المتصاعدة للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الجنوبية الغربية مع سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتراجع عن بعض سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تفرض قيودا على الهجرة.

ويمثل عدد المهاجرين المحتجزين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في شباط زيادة كبيرة بالمقارنة مع عدد المهاجرين الذين تم احتجازهم في كانون الثاني وبلغ 78 ألفا.

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