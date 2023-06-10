السلطات الأمنية التركية تعتقل قاضي محافظة نينوى بتنظيم داعش

شفق نيوز/ أوقفت فرق الأمن التركية في إسطنبول المدعو "جلال إسماعيل أحمد أحمد" الذي كان يشغل منصب ما يسمى "قاضي منطقة نينوى" في صفوف تنظيم داعش، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم السبت.

وذكرت الوكالة أن فرق الأمن أوقفت 7 مشتبهين يعتقد أنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي في إطار تحقيقات تجريها نيابة إسطنبول.

وأشارت إلى أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم في مديرية الأمن أحيل المشتبهون إلى القصر العدلي.

ونوهت وكالة "الأناضول"، إلى أنه عقب استجوابهم من قبل النيابة، مثل المشتبهون أمام محكمة صلح جزاء، حيث صدر أمر بحبس 4 منهم على ذمة التحقيق، بينهم ما يسمى المدعو جلال إسماعيل أحمد أحمد.