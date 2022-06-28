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السلطات الأمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-28T17:50:48+0000
السلطات الأمريكية تحتجز ناقلة نفط روسية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الثلاثاء، عن احتجاز السلطات الأمريكية ناقلة نفط روسية، كانت متجهة إلى ميناء مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا.

وحسب الصحيفة الأمريكية فإن الناقلة التي تحمل اسم "دايتونا" مملوكة لمالك السفينة اليوناني TMS Tankers Ltd، وقد استأجرتها شركة Vitol، وهي شركة لتجارة السلع الأساسية ومقرها سويسرا.

وأظهرت البيانات أن السفينة أبحرت من شبه جزيرة تامان الروسية في البحر الأسود في أوائل يونيو الحالي، وهي محملة بالوقود والغاز، وكانت من المقرر أن ترسو في نيو أورليانز يوم الأحد.

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