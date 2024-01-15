السلطات الألمانية تمنح عراقياً وساماً رفيعاً لشجاعته

شفق نيوز/ أعلنت ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، يوم الاثنين، عن منح مواطن عراقي وساماً رفيعاً لشجاعته وإنقاذه العديد من الأرواح.

وذكرت السفارة الألمانية في العراق عبر منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، أنه "تم منح مواطن عراقي مقيم في ألمانيا وسام الإنقاذ من ولاية بادن فورتمبيرغ".

وبينت أن منح الوسام جاء "خلال حادث إطلاق نار مميت في مدرسة في ألمانيا، حيث تمكن صباح أيوب من التغلب على الجاني وإنقاذ العديد من الأرواح بعمله الشجاع والمتفاني".