السلطات الألمانية تعتقل عراقياً "داعشياً" نفذ جرائم إرهابية

شفق نيوز/ أعلنت النيابة العامة الاتحادية الألمانية المكلفة بقضايا الإرهاب، عن توقيف عراقي يشتبه في أنه عضو في تنظيم داعش، وارتكب جرائم حرب في بلاده عام 2014.

وذكرت النيابة العامة الاتحادية في كارلسروه، في بيان، إن عراقياً باسم "عبد الج. س"، أوقف في مدينة فوبرتال غرب ألمانيا، ومثل أمام قاض ووضع على الفور في الحبس الاحتياطي، بحسب موقع "DW عربية" الألماني.

وأضاف البيان أنه "يشتبه في انتمائه إلى منظمة إرهابية أجنبية" وتحديداً تنظيم داعش، و"بالمشاركة في جرائم حرب على شكل القتل والتشويه والتعذيب وغيرها من الأعمال العقابية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة"، ولم يحدد البيان سن الرجل أو تاريخ وصوله إلى ألمانيا.

وفي مذكّرة التوقيف، يتّهم بالانضمام إلى تنظيم داعش في العراق في موعد أقصاه حزيران/ يونيو 2014، وبين حزيران/ يونيو وتشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام، شارك مرتين في "أعمال عقابية علنية صارمة قام بها تنظيم داعش في قضاء القائم".

وفي إحدى الحالات، كان يفترض قتل ما لا يقل عن ستة سجناء حكم عليهم الإرهابيون بالإعدام. وقاد المتهم أحد السجناء إلى مكان الإعدام و"أعطى إشارة البدء بالإعدام بإطلاق النار من مسدسه". وفي الحالة الثانية "أشرف وهو مسلح على بتر يد أحد اللصوص علناً".

وتابعت النيابة أنه في خريف 2014، قام مع عناصر من تنظيم داعش بتوقيف شخص في القائم و"أساء معاملته وضربه لانتزاع معلومات".

وكانت ألمانيا قامت بملاحقة ومحاكمة مرتكبي فظاعات أو جرائم حرب، ولا سيما من السوريين والعراقيين باسم مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاكمة عن بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها. واستقبلت البلاد آلاف السوريين والأفغان والعراقيين خلال تدفق اللاجئين خلال عامي 2015 و2016.