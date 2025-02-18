السلطات اليونانية تحتجز أكثر من 100 مهاجر

شفق نيوز/ أعلنت السلطات اليونانية، يوم الثلاثاء، أنها احتجزت 107 مهاجرين في عمليتين منفصلتين بالقرب من جزيرة كريت، في الوقت الذي تشهد البلاد زيادة في عدد الذين يعبرون شرق البحر المتوسط.

وقالت قوات خفر السواحل إنها اعترضت سفينة تحمل علم ليبريا، وكانت قد غادرت من مدينة طبرق الليبية وعلى متنها 42 مهاجراً. وألقت السلطات القبض على اثنين من المحتجزين لاتهامهما بالتهريب، بحسب الوكالة الألمانية.

وفي واقعة ثانية، تم العثور على 65 مهاجراً في جزيرة جافدوس جنوب كريت. وتطلب الأمر خضوع شخص للمساعدة الطبية، وتم نقله لمستشفى قريب.

وقال نائب وزير الشؤون البحرية ستيفانوس جيكاس أمام البرلمان إن السلطات تتعامل مع زيادة في الهجرة غير القانونية منذ 2023. وأرجع المسؤولون الحكوميون ذلك إلى الصراعات في الشرق الأوسط.