السلطات الهندية تعلن مقتل 5 "ماويين" وسط البلاد

شفق نيوز- نيودلهي

أعلنت سلطات نيودلهي، اليوم الأربعاء، قتل خمسة "ماويين" وسط البلاد، بينهم اثنان من قادة الحركة، وفقاً لما أفاد به مسؤول في الشرطة الهندية.

حيث صرّح قائد الشرطة المحلية، مايكالراج إس، بأن "ثلاثة من أعضاء حركة غارخاند جان موكتي باريشاد (JJMP) قُتلوا اليوم إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الهندية".

وأعلنت الحركة التي تضم مجموعة متمرّدة مرتبطة بـ"الناكساليين" الأسبوع الماضي، نيتها تعليق "الكفاح المسلح".

وكان الحزب الشيوعي الماوي في الهند، أعلن الأسبوع الماضي، "استعداده للدخول في حوار"، وفق بيان وزّعته وسيلة إعلامية محلية من خلال أحد وسطاء الحزب، وفقاً لما نقلته فرانس برس.

وصرّحت السلطات المحلية وقتها أنها تحقق في صحة هذا البيان.

وأفادت قوات الأمن الهندية، يوم الاثنين الماضي، أنها قضت على شخصين يُعتبران من كبار قادة التمرّد، ووصف وزير الداخلية أميت شاه عبر منصة "إكس" هذا الأمر بأنه "انتصار كبير آخر على الناكساليين".

وخلال الأشهر القليلة الماضية، شنت نيودلهي هجوماً مكثفاً ضد آخر "الناكساليين"، نسبة إلى قرية ناكسالباري في سفوح جبال هملايا حيث بدأ التمرد.

وفي السنوات الأخيرة، اقتصر نشاط المتمرّدين بشكل كبير على غابات بعض المناطق في ولايتي تشاتيسغار وغارخاند (وسط البلاد)، التي تُعرف باسم "الممر الأحمر".

وقُتل أكثر من 12 ألفاً من المتمردين والجنود والمدنيين منذ أن ثار عدد قليل من القرويين ضد الإقطاعيين في المنطقة عام 1967.