السلطات المصرية تعتقل امرأة حاولت قتل طفلها بغية بيع أعضائه

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات المختصة في مصر، امرأة في محافظة بورسعيد، بتهمة محاولة قتل طفلها، بغية التجارة بأعضائه، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأوضح موقع "مصراوي" المحلي، أن رجال مديرية أمن بورسعيد قاموا بضبط المتهمة "هـ.ث.م.د" قبل تنفيذ جريمتها، حيث تبين من التحقيقات أنها مطلقة ولديها طفلان، هما محمد الي يبلغ من العمر 8 أعوام، وأخته 10 أعوام.

وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه فيها "تواصلت مع شخص عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتاجر بالأعضاء البشرية، طلب منها تصوير طفلها عاريًا وإرسال صور ومقاطع فيديو له، وذلك قبل إقناعها بإعطائه عقارا مخدرا لتجهيزه لاستخراج الأعضاء المطلوبة من جسده.

ويبدو أن الأم اضطرت إلى نقل الطفل إلى أحد المستشفيات بعد أن أصيب بإعياء شديد، حيث خضع لعملية "غسيل معدة".

وتبين للفريق الطبي حصول الطفل على جرعة زائدة من المخدر، وبدورهم أبلغوا الجهات الأمنية بالواقعة، التي ألقت القبض على الأم وتحفظت على هاتفها المحمول ووحدة تخزين به، وكشفت ملابسات الحادثة بالتزامن مع نفس توقيت ضبط المتهم الآخر في محافظة القليوبية.

وذكر موقع صحيفة "الأسبوع" المحلية، أن المتهمة "قامت بتمثيل الواقعة بالتفصيل وسط إجراءات أمنية مشددة"، وذلك بعد أن قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.