السلطات الليبية تنعى رسمياً مصرع رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد ومرافقيه

شفق نيوز- طرابلس/ أنقرة

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، رسمياً، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الأركان الفريق أول محمد الحدّاد ومرافقيه إثر تحطم طائرتهم قرب أنقرة مساء اليوم.

وقال الدبيبة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "ببالغ الحزن والأسى، نعى مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحدّاد وعدداً من مرافقيه، إثر سقوط الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة".

وأكد أن "الطائرة تحطّمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أسن بوغا في أنقرة، مساء اليوم، ما أدّى إلى استشهاد رئيس الأركان محمد الحدّاد، ورئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري، العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة، محمد العصاوي دياب، والمصور الإعلامي بمكتب رئيس الأركان، محمد عمر أحمد محجوب".

وأوضح الدبيبة أن "الوفد كان قد اختتم زيارة رسمية ناجحة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، بينهم رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بايركتار أوغلو، ووزير الدفاع ياشار غولر، قبل أن يفجع الوطن بهذه الفاجعة الأليمة"، كما جاء في البيان.

وأعلن البيان عن تأبين رسمي "للشهداء"، مع تشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب التركي لكشف ملابسات الحادث.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الليبية محمد علي الحداد و4 أشخاص آخرين.

وأوضح كايا في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن عناصر الدرك تمكّنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد 2 كم من قرية "كسيك كاواك" التابعة لقضاء هايمانا قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء اليوم من مطار أسن بوغا في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس".

وكان كايا، أعلن في وقت سابق فقدان الاتصال بطائرة خاصة تقل 5 أشخاص بينهم الحداد، مشيراً إلى أن الطائرة أرسلت بلاغاً عن هبوط اضطراري بمنطقة هايمانا، إلا أنه تعذّر بعدها إعادة الاتصال بالطائرة.