السلطات الكويتية تقول إنها ضبطت "مشعوذة" قادمة من العراق

شفق نيوز/ أفادت السلطات الكويتية، يوم الاثنين، بأنها ضبطت مواطنة كويتية تحمل "سحراً وشعوذة" قادمة من العراق.

وقالت صحيفة الرأي الكويتية، إن عناصر جمرك منفذ العبدلي الكويتي ضبطوا أدوات تستخدم في السحر والشعوذة مع مواطنة قادمة من العراق مساء أمس.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر جمركي كويتي إن "رجال الجمارك اشتبهوا في المواطنة، وعند قيام مفتش الجمارك بواجبه في التدقيق على أمتعتها اكتشف مواد ممنوعة تستخدم في السحر والشعوذة، وبسؤالها عن أسباب جلبها، أجابت "أمور شخصية" وتمت مصادرة المواد وتسليمها للجهات المختصة.