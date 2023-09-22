السلطات الكويتية تصدر توضيحاً بعد "إدعاء" امرأة بأنها "المهدي المنتظر"

شفق نيوز/ أصدرت السلطات الكويتية، يوم الجمعة، توضيحاً بعد تداول مقطع فيديو لسيدة في أحد المجمعات التجارية ادعت فيه أنها "المهدي المنتظر".

وقال الإعلام الأمني الكويتي في تغريدة على حساب وزارة الداخلية على موقع "إكس" إنه تحرك بعد مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن ظهور سيدة في أحد المجمعات التجارية بحالة غير طبيعية.

وقالت إن "الداخلية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من قبل الجهات المعنية".

وكان حساب "المجلس" على موقع إكس المختص بأخبار الكويت والذي يتابعه 2.4 مليون شخص على تويتر قال إن الفيديو سجل في "مجمع الأفنيوز" وإن السيدة كانت تصرخ بصوت عالي وتدعي أنها "المهدي المنتظر".

يُذكر أن الإمام المهدي لدى الموروث الديني الإسلامي هو من آل محمد، ويظهر في آخر الزمان و"يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما" كما في الحديث النبوي، غير أن هناك اختلافاً حول شخصيته حيث يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لم يُولد بعدُ وأنه من أبناء الإمام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب من ولد فاطمة ابنة الرسول، بينما يعتقد الشيعة الإمامية أنه وُلد في القرن الثالث الهجري ويُدعى محمد بن محمد بن الحسن العسكري من أحفاد الإمام السبط الحسين بن علي.