السلطات الكويتية تسلم خمسة صيادين عراقيين دخلوا مياهها الاقليمية

شفق نيوز/ ضبطت الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتي، خمسة صيادين عراقيين دخلوا المياه الإقليمية الكويتية، حيث تم التحقيق معهم وتسليمهم إلى السلطات العراقية.

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية الالكترونية في خبر نشرته اليوم الثلاثاء، أن "رجال خفر السواحل وأثناء مرور الزوارق البحرية وتمشيط المياه الإقليمية من قبل الدوريات ضبطوا 5 عراقيين يمارسون صيد الأسماك ودخلوا المياه الاقليمية بالخطأ".

وأضافت أنه "تم التحقيق مع الصيادين للتأكد من هوياتهم والهدف من تواجدهم".

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها الأمنية إلى أنه "تم التأكد من أنهم دخلوا المياه الكويتية عن طريق منطقة راس القيد، والتأكد من تواجدهم بهدف صيد الأسماك".

وقالت المصادر الامنية الكويتية ايضا إن "تم أخذ تعهدات من المضبوطين، والتعامل معهم وفق الإجراءات القانونية وتم تسليمهم لقوة خفر السواحل العراقية لاتخاذ ماتراه مناسباً بحقهم".