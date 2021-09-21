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السلطات السودانية تعلن رسمياً إحباط محاولة الانقلاب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-21T07:46:56+0000
السلطات السودانية تعلن رسمياً إحباط محاولة الانقلاب

شفق نيوز/ نقل التلفزيون السوداني في إعلان مقتضب عن أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، قوله إنه "تم إحباط محاولة انقلابية للسيطرة على السلطة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام سودانية أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد.

وذكرت إنه تم اعتقال 40 ضابطا بالجيش السوداني من المتورطين في محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى إغلاق جسر النيل الأبيض في أم درمان وتأمين الإذاعة والتلفزيون والقيادة العامة للقوات المسلحة.

من جانبها ذكر تلفزيون العربية نقلاً عن مصادر أن "المحاولة الانقلابية قامت بها مجموعة من النظام البائد استغلت الاضطراب الحالي".

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