السلطات التركية تفرض إجراءً جديداً في مضيق البوسفور

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الجمعة، بتعزيز سلامة السفن التي تبحر عبر مضيق البوسفور، من خلال مصاحبة قاطرات تركية للسفن المحملة ببضائع خطرة، والتي يزيد طولها على 175 متراً.

وقال رئيس مديرية خفر السواحل الرئيسة في تركيا، دورموش أونوفار: "مع التعديل الذي تم إدخاله على التوجيه الخاص بتنفيذ قواعد الملاحة البحرية في المضائق التركية، سيكون إلزاميا للقاطرات (التركية) مرافقة السفن التي يصل طولها إلى 175 مترا والتي تنقل البضائع الخطرة، إلى مسافة تزيد على 200 متر في مضيق البوسفور".

وأضاف أونوفار، أن "الجانب التركي بهذه الطريقة زاد من أمن المضيق "للتدخل بشكل أسرع في حركة السفن التي تحمل البضائع الخطرة"، مشيرا إلى أن "أمان المضائق سيتم تأمينه بالكامل من خلال برمجيات محلية".

وأوضح رئيس المديرية الرئيسية لخفر السواحل التركي، أن "الرادار والكاميرات تم تصنيعها من قبل شركة أسيلسان، والخدمة في المضائق التركية ستنطلق ببرامج وأجهزة محلية بالكامل".

يشار إلى أن البوسفور هو مضيق بين أوروبا وآسيا الصغرى، يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، وهو مع الدردنيل، يربط البحر الأسود مع بحر إيجة، وهو قسم من البحر المتوسط.

ويعد مضيق البوسفور جزءاً من الحدود بين أوراسيا، وهو الممر المائي الأضيق العابر للقارات في العالم.