السلطات التركية تعتقل ملكة جمال البلاد بتهمة إهانة أردوغان

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الأمنية في تركيا، ملكة جمال السابقة وعارضة الأزياء بانو أوزتورك، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

ووفقاً لمصادر صحفية، فتحت النيابة العامة في بيكوز، أحد أحياء إسطنبول، تحقيقاً ضد بانو أوزتورك، التي نالت لقب ملكة جمال تركيا عام 2009، بسبب انتقادها عبر الإنترنت لاعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد.

وتُعرف أوزتورك بمشاركتها في عدد من المسلسلات التلفزيونية، إلى جانب عملها في مجال الأزياء.

في غضون ذلك، تواصل السلطات التركية حملتها الأمنية ضد المحتجين، حيث شهدت مدينتا إسطنبول وبورصة الليلة الماضية موجة اعتقالات جديدة طالت عشرات المتظاهرين المناهضين لاعتقال إمام أوغلو.

وبحسب مصادر تركية فقد ارتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 1400 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو أسبوع، وسط تصاعد الغضب الشعبي ضد قرارات الحكومة.

ويؤكد المحتجون أنهم سيواصلون حراكهم رغم الاعتقالات الجماعية والاشتباكات المتكررة مع الشرطة، فيما اعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان، أن ما يجري مجرد "استعراض" لن يحقق أهدافه.