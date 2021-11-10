السلطات البولندية توقف ناشطين ألمانا حاولوا مساعدة المهاجرين

أعلنت الشرطة البولندية توقيف حافلة كانت تقل ناشطين ألمانا في المجال الإنساني متوجهة إلى الحدود مع بيلاروس، لمساعدة المهاجرين.

ووفقا لوكالة "DPA"، فإن "الشرطة البولندية أوقفت الحافلة على بعد كيلومترات قليلة قبل نقطة تفتيش كوزنيتسا على الحدود البولندية البيلاروسية".

وأشارت إلى أنه "على مسافة 3 كيلومترات من الحدود تبدأ المنطقة التي تسري فيها حالة الطوارئ والتي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق".

وتابعت: "في البداية، خطط النشطاء لجلب المهاجرين إلى ألمانيا، لكن وزارة الداخلية الألمانية حذرت من التبعات القانونية لمثل هذه الخطوة".

من جهتها، أشارت إدارة هيئة الحدود في بيلاروس أمس الاثنين، إلى أن "مجموعة كبيرة من اللاجئين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا إلى الحدود مع بولندا".

وقالت، إن "وضع اللاجئين على الحدود لا يزال متوترا للغاية، حيث أن هناك أكثر من ألفي شخص، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال على الحواجز البولندية على الحدود".

وتابعت: "قوات الأمن البولندية لا تسمح لهم بالمرور، وقام البعض منهم بمحاولات لاختراق الحواجز".