سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السلطات البولندية توقف ناشطين ألمانا حاولوا مساعدة المهاجرين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-10T04:50:07+0000
السلطات البولندية توقف ناشطين ألمانا حاولوا مساعدة المهاجرين

أعلنت الشرطة البولندية توقيف حافلة كانت تقل ناشطين ألمانا في المجال الإنساني متوجهة إلى الحدود مع بيلاروس، لمساعدة المهاجرين.

ووفقا لوكالة "DPA"، فإن "الشرطة البولندية أوقفت الحافلة على بعد كيلومترات قليلة قبل نقطة تفتيش كوزنيتسا على الحدود البولندية البيلاروسية".

وأشارت إلى أنه "على مسافة 3 كيلومترات من الحدود تبدأ المنطقة التي تسري فيها حالة الطوارئ والتي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق".

وتابعت: "في البداية، خطط النشطاء لجلب المهاجرين إلى ألمانيا، لكن وزارة الداخلية الألمانية حذرت من التبعات القانونية لمثل هذه الخطوة".

من جهتها، أشارت إدارة هيئة الحدود في بيلاروس أمس الاثنين، إلى أن "مجموعة كبيرة من اللاجئين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا إلى الحدود مع بولندا".

وقالت، إن "وضع اللاجئين على الحدود لا يزال متوترا للغاية، حيث أن هناك أكثر من ألفي شخص، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال على الحواجز البولندية على الحدود".

وتابعت: "قوات الأمن البولندية لا تسمح لهم بالمرور، وقام البعض منهم بمحاولات لاختراق الحواجز".

related

نفط الوسط يحافظ على الصدارة بتعادله مع الشرطة.. صور

Date: 2020-12-03 15:29:32
نفط الوسط يحافظ على الصدارة بتعادله مع الشرطة.. صور

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الهجوم التركي على سوريا

Date: 2019-10-09 19:26:43
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الهجوم التركي على سوريا

"تعرض لضرب مبرح".. بولندا تلقي لاجئاً عراقياً على الحدود البيلاروسية

Date: 2021-08-14 11:01:01
"تعرض لضرب مبرح".. بولندا تلقي لاجئاً عراقياً على الحدود البيلاروسية

بولندا: أوروبا على شفا أزمة طاقة كبيرة يمكنها أن تتحول لصدمة

Date: 2021-10-19 10:41:48
بولندا: أوروبا على شفا أزمة طاقة كبيرة يمكنها أن تتحول لصدمة