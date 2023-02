السلطات الايرانية تلاحق امرأة رمت حجابها على الارض في مناسبة عامة (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت وسيلة إعلام محلية في إيران، السبت، بأن امرأة إيرانية تُلاحق بتهمة "إهانة" الحجاب بعدما رمت حجابها على الأرض خلال مناسبة عامة.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية؛ أنه "تم رفع دعوى قضائية ضد امرأة بتهمة إهانة الحجاب خلال انتخابات منظمة الهندسة المعمارية في طهران".

ويُظهر مقطع فيديو قصير للواقعة، انتشر على نطاق واسع ونشرته صحيفة "همشهري" اليومية المحلية في طهران، امرأة تغادر منصة وترمي حجابها على الأرض وسط تصفيق الحاضرين.

وتشهد إيران احتجاجات اندلعت إثر وفاة الشابة الايرانية الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر، البالغة 22 عاما، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

ومنذ بدء حركة الاحتجاج، شوهدت نساء مكشوفات الرأس في الأماكن العامة بأعداد متزايدة، أو نساء يخلعن حجابهن خلال تظاهرات، خصوصا في المدن الكبرى.

Zeinab Kazempour threw away her headscarf and walked out of a meeting to elect new board members of the Construction Engineers Organization in Tehran to protest being blocked from being elected because of her “improper” hijab. #Iran #Mahsa_Amini#زینب_کاظم‌پور pic.twitter.com/W7YtcTMluX