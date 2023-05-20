ايران تعدم "ألكس": يتاجر بالنساء إلى الإمارات

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الايرانية "ايرنا"، يوم السبت، بتنفيذ حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق مدان في قضية تشكيل عصابة دولية للاتجار بالبشر والجنس.

وقالت إن السلطات نفذت فجر اليوم، حكم الإعدام بحق شهروز سخنوري المعروف باسم "ألكس"، مبينة أنه كان قد ادين في قضية تأسيس وإدارة شبكة دولية ضخمة، معنية في الاتجار بالإناث ونقل المئات منهن الى الإمارات وماليزيا واوكرانيا للعمل في مجال الدعارة.

وأمس الجمعة، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن أحكاما بالإعدام نفذت، في حق ثلاثة رجال أدينوا بالتورط في مقتل أفراد من قوات الأمن، خلال التظاهرات التي اندلعت العام الماضي في البلاد، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.

وقالت إن مجيد كاظمي، وصالح ميرهاشمي، وسعيد يعقوبي، أعدموا في مدينة أصفهان بوسط البلاد.

وقبل نحو أسبوع، حذرت منظمة العفو الدولية من أن ثلاثة رجال حُكم عليهم بالإعدام في إيران بسبب الاحتجاجات يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد أن أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحقهم.

وكانت منظمة "العفو الدولية"، قد أشارت في آخر تقرير لها نشر الثلاثاء، بأن عمليات الإعدام في إيران زادت 83 % خلال عام واحد، وبينت أن إيران والسعودية أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام في الشرق الأوسط.