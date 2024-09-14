السلطات الايرانية تعتقل مخرجا سينمائيا كورديا في مدينة بانه

شفق نيوز/ اعلنت منظمة حقوقية كوردية مدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، ان القوات الامنية الايرانية اقدمت على اعتقال المخرج السينمائي الكوردي رضا علائي في إطار حملة الاعتقالات التي تستبق مرور الذكرى السنوية الثانية لمقتل الناشطة الكوردية ژينا اميني.

وجاء في بيان لمنظمة "هەنگاو= الخطوة" المدافعة عن حقوق الإنسان ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا لموجة الاعتقالات التي تطال المواطنين الكورد عشية الذكرى الثانية لاغتيال "ژینا امینی"، اقدمت القوات الامنية الايرانية يوم الأربعاء الماضي على اعتقال المخرج الكوردي رضا علائي الذي يبلغ من العمر 43 عاما بعد امام باب داره في مدينة بانه الكوردية.

واشار البيان الى ان القوات الامنية الايرانية قامت بالاعتقال من دون تقديم إثباتات قانونية عن سبب اعتقال رضا علائي، وقامت باقتياده إلى جهة مجهولة، لافتا إلى انه ليس هناك لحد الآن أية معلومات عن اسباب اعتقال هذا المخرج وماهية التهم الموجهة إليه فضلا عن مجهولية مكان اعتقاله.

ورضا علائي مخرج ومنتج سينمائي من اهالي مدينة بأنه وقام لحد الان باخراج عدد من الأفلام القصيرة والطويلة ومنها فيلم "الأراضي القذرة" الذي استطاع الاشتراك في مهرجان كان السينمائي الدولي.