السلطات الايرانية تعتقل عناصر من جماعة "جيش الظلم"

شفق نيوز/ اعلنت السلطات الايرانية، يوم الجمعة، القبض على عناصر خلية "إرهابية" من جماعة "جيش الظلم".

وذكر بيان للعلاقات العامة لـ"فیلق الإمام الرضا" في محافظة خراسان الرضوية، "اعتقال خلية إرهابية من جماعة جيش الظلم من قبل جهاز الاستخبارات التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية في هذه المحافظة".

وقال بيان للعلاقات العامة للفيلق، ان "جهاز الاستخبارات التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية في محافظة خراسان الرضوية تمكن خلال عملية استخبارات واسعة ومعقدة باسم الشهيد المدافع عن الأمن (حسن براتي) من اعتقال فريق إرهابي من جماعة جيش الظلم كان ينوي القيام بإجراءات أمنية وعمليات إرهابية في مدينة مشهد المقدسة من بينها اعتداء على مكتب المحافظ واغتيال إمام جمعة مشهد".

واشار الى انه "قد تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مخابئ هؤلاء الأشخاص، كما تم التعرف على مساعديهم في المحافظات أخرى وحاليا يخضعون للمراقبة الاستخباراتية".

هذا واعلن الحرس الثوري الايراني اعتقال خلية مرتبطة بـ"الجماعات المعادية" على حد وصفه، تنتحل شخصية رجال الشرطة في محافظة كيلان شمال البلاد.