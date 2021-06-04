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السلالة الهندية لكورونا تنتشر بسرعة في المدارس البريطانية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-04T08:24:11+0000
السلالة الهندية لكورونا تنتشر بسرعة في المدارس البريطانية

تنتشر سلالة دلتا والتي تعرف باسم السلالة الهندية من فيروس كورونا بسرعة في المدارس والكليات في جميع أنحاء إنجلترا، وفقا لـ"BBC".

وجاء ذلك في اعقاب نشر ادارة الصحة في بريطانيا بيانات جديدة حول حالات تفشي المرض في المؤسسات التعليمية البريطانية بناء على طلب نقابات المعلمين.

وأظهرت البيانات الجديدة التي تغطي الفترة ما بين 26 أبريل/ نيسان إلى 30 مايو/ أيار أن عدد الإصابات بهذه السلالة في المدارس أو المؤسسات التعليمية الأخرى يرتفع بسرعة طوال الفترة وبلغ إجمالي حالات التفشي 140 حالة.

وقالت مديرة وحدة البحوث السريرية في كلية لندن الجامعية إن الأرقام دليل على أن المدارس أصبحت الآن "مصدرًا رئيسيًا" لانتقال العدوى ، بعد أن أسقطت الحكومة الشهر الماضي شرط إرتداء تلاميذ المدارس الثانوية الأقنعة في الفصول الدراسية.

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