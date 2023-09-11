السفير الإيراني لدى الرياض: سنمضي مع السعودية نحو مستقبل واعد

شفق نيوز/ أكد السفير الإيراني الجديد لدى السعودية علي رضا عنايتي، يوم الاثنين، أن لدى إيران والسعودية عزماً متبادلاً للوصول بالعلاقات بينهما إلى مستقبل واعد.

وقال عنايتي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، "سأعمل على توظيف كافة الجهود لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية"، مشيرا الى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "حثّني خلال لقائي به قبيل التوجه الى السعودية على توظيف كافة الجهود لتوثيق الأخوة والصداقة بين إيران والسعودية، والمضي قدماً في تنمية العلاقات".

وأضاف "نحن نری أن المملكة شريك استراتيجي يحظى بأهمية کبری"، لافتا إلى أن "ما تم تحقيقه خلال الأشهر الستة الماضية يبشر بالخير والمستقبل الواعد".

وشدد عنايتي "لدينا العزم والإرادة الجادة نحو تنمية العلاقات وقد لمسنا نفس الشعور لدى إخواننا في السعودية".

وفي الخامس من أيلول الجاري، وصل سفير السعودية لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي إلى طهران، كما وصل السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي إلى الرياض للمباشرة في مهام عملهما رسميا بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما.

وتوصلت إيران والسعودية في العاشر من مارس/آذار الماضي إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة بينهما.