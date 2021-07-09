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السفارة الأمريكية: داعش خطط للوصول إلى مواد نووية في روسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-09T13:58:46+0000
السفارة الأمريكية: داعش خطط للوصول إلى مواد نووية في روسيا

شفق نيوز / أفادت شركة "روس أتوم" الروسية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت موسكو، أن عناصر تنظيم "داعش" خططوا لكسب الوصول إلى مواد نووية في البلاد العام الماضي.

وجاء في تقرير "روساتوم" السنوي عن العام الماضي أن "مسلحي داعش قد خططوا للوصول إلى مصادر مشعة في روسيا عام 2020"، مشيراً إلى أن "معلومات ذلك جاءت من السفارة الأمريكية".

وأضافت أن "المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية أكدت في تقريرها السنوي إجراء عمليات تفقدية مفاجئة في جميع المواقع النووية والإشعاعية في روسيا في سبتمبر العام الماضي بهدف التأكد من فعالية النظم الأمنية فيها".

وأوضحت المؤسسة وفقا للوكالة، أن "هذه العمليات التفقدية نفذت بعد تسلم الخارجية الروسية وثيقة غير رسمية من السفارة الأمريكية تضم تحذيرا من "محاولات محتملة لعناصر "داعش" للوصول إلى مصادر إشعاعية في أراضي البلاد".

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