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السفارة الأمريكية تصدر تحذيراً عاجلاً لرعاياها في روسيا وتنصحهم بالمغادرة

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-20T20:27:11+0000
السفارة الأمريكية تصدر تحذيراً عاجلاً لرعاياها في روسيا وتنصحهم بالمغادرة

شفق نيوز / أصدرت السفارة الأمريكية لدى موسكو، يوم الأحد، تحذيراً عاجلاً لرعاياها المقيمين في روسيا، ونصحتهم في التفكير بالمغادرة.

وذكرت السفارة، في بيان مقتضب لها، أن "على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا، التفكير بمغادرة البلاد".

يأتي ذلك، في أعقاب تحذير من السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا كريستينا كفين، بوقت سابق من مساء الأحد، أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون (أمرا كارثيا)، وذلك بسبب الخسائر المُحتملة على كلا الطرفين والعقوبات الاقتصادية المُدمرة التى سيتم فرضها على موسكو، مشيرة إلى اعتقادها بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الغزو بالفعل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بينكن، قد أكد بوقت سابق من اليوم، استعداد الرئيس جو بايدن، للتعاون مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لوقف الحرب ضد أوكرانيا.

وهذه التطورات، تأتي على وقع تأهب عسكري روسي، عند الحدود الأوكرانية، الأمر الذي يثير مخاوف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من إمكانية "غزو روسي" وشيك لأوكرانيا، في ظل التصعيد المتواصل بين البلدين لاسيما فيما يخص إقليم دونباس.

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