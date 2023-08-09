السفارة السعودية في إيران تبدأ نشاطها رسمياً

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (أرنا)، يوم الأربعاء، ببدء نشاط السفارة السعودية لدى طهران رسمياً.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، قوله إن "سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميا منذ 3 ايام".

يأتي ذلك بعد المباحثات التي جرت في شهر فبراير / شباط 2023 بحضور الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي باستضافة الصين، والبيان الثلاثي (بين طهران وبكين والرياض) الذي أعقبها في 10 آذار 2023 بشأن استئناف العلاقات بين ايران والسعودية.

واعتبر السفير الإيراني المعين في الرياض علي رضا عنايتي، أن الاتفاق بين إيران والسعودية هو مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج الفارسي.

وكانت السفارة الإيرانية لدى الرياض بدأت أعمالها رسمياً يوم الثلاثاء 6 حزيران 2023.