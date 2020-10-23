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السفارة الامريكية في تركيا تعلق منح الـ"فيزا" وتحذر من هجمات ضد رعاياها

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-23T13:19:38+0000
السفارة الامريكية في تركيا تعلق منح الـ"فيزا" وتحذر من هجمات ضد رعاياها

شفق نيوز/ 

أعلنت سفارة واشنطن في تركيا اليوم الجمعة عن تعليق خدمات التأشيرات بشكل مؤقت، بزعم أنها حصلت على معلومات عن مخططات لشن هجمات إرهابية واختطاف مواطنين أمريكيين في البلاد.

وأصدرت السفارة اليوم الجمعة تحذيرا أمنيا ذكرت فيه أنها حصلت على تقارير ذات مصداقية عن خطر وقوع هجمات إرهابية وعمليات خطف بحق مواطنين أمريكيين وأجانب في اسطنبول، بمن فيهم قنصل الولايات المتحدة العام في المدينة، وكذلك في مناطق أخرى من البلاد.

ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين بتوخي أعلى درجات اليقظة أثناء التواجد في أماكن تجمع الأمريكيين والأجانب، بما فيها مباني المكاتب الكبيرة والمراكز التجارية.

وأكدت السفارة أن كافة الممثليات الدبلوماسية الأمريكية في تركيا تعلق في هذه الظروف مؤقتا تقديم الخدمات إلى المواطنين، بما يشمل خدمات التأشيرات.

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