السفارة الامريكية تنفي خبر "RT": لا اخلاء في بيروت ونعمل بشكل طبيعي

شفق نيوز/ نفت السفارة الامريكية في لبنان، يوم الأربعاء، إخلائها عقب التطورات الاخيرة بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت السفارة على حسابها في منصة "X”, إنه "لم يتم إخلاء سفارة الولايات المتحدة في بيروت وهي مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي. التقارير التي تقول خلاف ذلك كاذبة".

وكانت قناة روسيا اليوم افادت في وقت سابق اليوم الاربعاء، بأن السلطات الأمريكية بدأت بعمليات إخلاء السفارة الأمريكية في لبنان، كما وجهت مواطنيها بمغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.