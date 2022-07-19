السعي لفتح حوار مباشر بين أنقرة ودمشق.. قمة تجمع رئيسي تركيا وروسيا في طهران

شفق نيوز/ تستضيف العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، قمة يحضرها كل من الرئيس الروسي والتركي لمناقشة الوضع في سوريا، وفيما بيّن مسؤولون إيرانيون ان طهران تسعى الى فتح حوار مباشر أنقرة ودمشق لحل الخلافات الحدودية وملفات أخرى، لم يستبعد مسؤولون روس عقد اتصالات بين بوتين ونظيره السوري بعد القمة.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية في خبر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي استقبل، صباح اليوم الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان رسميا في قصر سعد آباد بطهران.

وقالت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، في بيان صدر عنها، إن " أردوغان يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون المشترك بين تركيا وإيران في نسخته التاسعة، حيث يرأس الوفد التركي، فيما يرأس الجانب الإيراني الرئيس إبراهيم رئيسي".

وأوضحت أن "الاجتماع مع الرئيس الإيراني سيتناول العلاقات الثنائية، إضافة إلى المسائل المرتبطة بالمنطقة، والقضايا الدولية، وتبادل وجهات النظر حيالها، كما أن اجتماع مجلس التعاون المشترك سيتناول العلاقات الثنائية وإعادة تقييم هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك والخطوات التي يمكن الإقدام عليها بين الطرفين".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد قال الأسبوع الماضي إنّ الرئيسين التركي والروسي سيزوران طهران هذا الأسبوع، مؤكداً أن علاقات جيدة للغاية تربط طهران مع كل من أنقرة وموسكو. علماً أن الملف الأوكراني سيكون حاضراً بقوة في جدول أعمال الزيارة، خصوصاً ملف الحبوب.

وأضاف أن ثمة إرادة مشتركة بين الدول الثلاث لتعزيز مستوى التعاون وستكون هناك تطورات إيجابية، قائلاً في معرض رده على سؤال بشأن العملية التركية المحتملة شمال سورية إن أي خلاف سياسي وحدودي يجب معالجته عبر الطرق السياسية والدبلوماسية والإجراءات العسكرية لن تكون لها نتيجة.

وتابع أن طهران تدعم حواراً مباشراً بين تركيا وسورية لحل الخلافات الحدودية.

من جهة أخرى لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تجرى اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد بعد زيارة بوتين لإيران.

ويرى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن اتصالات بالأسد قد تجري بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، حيث سيلتقي مع رئيسي تركيا وإيران.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوغدانوف قوله: "ليس فقط مع الأسد، ولكن أيضا مع القادة الآخرين.. يسعدنا دائما إجراء اتصالات مع القيادة (السورية)".

ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طهران اليوم الثلاثاء، حيث ينتظر أن يبحث رؤساء روسيا وتركيا وإيران القضية السورية.