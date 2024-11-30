السعودية وسوريا يناقشان مستجدات أوضاع حلب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنها ناقشت مع نظيرتها السورية الأوضاع المستجدة في المنطقة.

وقالت إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله تلقى، اتصالاً هاتفياً اليوم السبت، من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بسام صباغ.وووفق بيان الوزارة، جرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

وتأتي هذه المناقشات في وقت "حساس" بعد "قطيعة" بين الجانبين، حيث تتصاعد التوترات الأمنية في المناطق السورية، خاصة مع تقدم المعارضة المسلحة في مدينة حلب التي سيطرت على 75% من المدينة.

ودخلت المجموعات المسلحة والفصائل المدعومة من تركيا، أمس الجمعة، مدينة حلب، بعد قصفها في سياق هجوم مباغت وسريع بدأته قبل يومين على القوات الحكومية، هو الأعنف منذ سنوات، مكّنها أيضا من السيطرة على مدينة سراقب في محافظة إدلب.

وهذه أول مرة تدخل فصائل مسلحة إلى حلب منذ استعاد نظام الرئيس بشار الأسد، السيطرة الكاملة على المدينة عام 2016.