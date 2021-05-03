السعودية.. أوامر ملكية وتعديلات بالمناصب

شفق نيوز / أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الاثنين، أوامر ملكية عاجلة منها ما يخص أحد أبنائه، فيما عيّن فيصل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

وكان الملك سلمان قد كلف في آذار 2020، وزير المالية، محمد الجدعان بالإشراف على وزارة الاقتصاد والتخطيط، بعد إعفاء محمد التويجري من المنصب وتعيينه مستشارا للديوان الملكي بدرجة وزير.

وشغل فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، قبل تسنمه منصب الوزير، منصب نائب وزير الاقتصاد، كما عمل في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أمر الملك سلمان بتعيين نجله الأمير سلطان بن سلمان "مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين"، وكذلك "رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية".

وبحسب الوكالة الرسمية، شملت الأوامر الملكية، تعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحة، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

وكذلك، أعفى الملك سلمان، الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وعيّن خالد بن عبدالله السبتي بدلا عنه، وعيّن أحمد بن محمد بن علي الصويان، محافظا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة، فضلا عن تعيين إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، نائبا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.