سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السعودية.. أوامر ملكية وتعديلات بالمناصب

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-03T07:13:16+0000
السعودية.. أوامر ملكية وتعديلات بالمناصب

شفق نيوز / أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الاثنين، أوامر ملكية عاجلة منها ما يخص أحد أبنائه، فيما عيّن فيصل الإبراهيم وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

وكان الملك سلمان قد كلف في آذار 2020، وزير المالية، محمد الجدعان بالإشراف على وزارة الاقتصاد والتخطيط، بعد إعفاء محمد التويجري من المنصب وتعيينه مستشارا للديوان الملكي بدرجة وزير.

وشغل فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، قبل تسنمه منصب الوزير، منصب نائب وزير الاقتصاد، كما عمل في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أمر الملك سلمان بتعيين نجله الأمير سلطان بن سلمان "مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين"، وكذلك "رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية".

وبحسب الوكالة الرسمية، شملت الأوامر الملكية، تعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحة، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وزير.

وكذلك، أعفى الملك سلمان، الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وعيّن خالد بن عبدالله السبتي بدلا عنه، وعيّن أحمد بن محمد بن علي الصويان، محافظا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة، فضلا عن تعيين إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، نائبا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

related

السعودية تكشف عن مخطط "سري" للحرس الثوري الإيراني

Date: 2019-06-16 10:46:11
السعودية تكشف عن مخطط "سري" للحرس الثوري الإيراني

هل ستندلع الحرب بين ايران والسعودية؟ غوتيريش يجيب

Date: 2019-09-20 09:02:55
هل ستندلع الحرب بين ايران والسعودية؟ غوتيريش يجيب

بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

Date: 2019-06-24 18:57:12
بيان دولي رباعي مشترك بشأن التصعيد في الشرق الأوسط

روحاني: أمريكا نشرت رادارات بأموال العراق والخليج

Date: 2019-09-26 12:14:16
روحاني: أمريكا نشرت رادارات بأموال العراق والخليج

تركيا تسجل زيادة كبيرة في النفقات العسكرية

Date: 2019-09-03 20:08:29
تركيا تسجل زيادة كبيرة في النفقات العسكرية

تشكيل حزب معارض لـ"الدكتاتورية المطلقة" في السعودية

Date: 2020-09-23 17:59:07
تشكيل حزب معارض لـ"الدكتاتورية المطلقة" في السعودية

بمساعدة من السعودية .. اليونان تضبط أكثر من 4 أطنان من الحشيش قادمة من لبنان

Date: 2021-04-24 05:14:10
بمساعدة من السعودية .. اليونان تضبط أكثر من 4 أطنان من الحشيش قادمة من لبنان

لجنة اممية تصدر تقريرها النهائي: الهجمات على أرامكو السعودية لم تنطلق من اليمن

Date: 2020-05-06 16:44:59
لجنة اممية تصدر تقريرها النهائي: الهجمات على أرامكو السعودية لم تنطلق من اليمن