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السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزراء وكبار المسؤولين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-29T14:42:37+0000
السعودية.. أوامر ملكية بإعفاء وزراء وكبار المسؤولين

شفق نيوز / أصدر ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الأحد، جملة من الأوامر الملكية الجديدة، شملت إعفاء وزراء وعدد من كبار المسؤولين وتعيين آخرين.

ونصت الأوامر الملكية، على تعيين عادل بن أحمد الجبير، مبعوثاً لشؤون المناخ، بالإضافة إلى عمله كوزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضو في مجلس الوزراء.

وأعفى الملك السعودي، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه، عبد الرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي، وعيّنه سفيرا للملكة في الصين.

كما أعفى أيضاً، بدر بن عبد المحسن بن عبد الله بن هداب، مساعد وزير التجارة من منصبه، وتم تعيينه مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وأعفى العاهل السعودي، توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وعيّن فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل، بدلاً عنه.

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