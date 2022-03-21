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السعودية: نخلي مسؤوليتنا عن أي نقص بالإمدادات النفطية بسبب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-21T11:17:29+0000
السعودية: نخلي مسؤوليتنا عن أي نقص بالإمدادات النفطية بسبب هجمات الحوثيين المدعومين من إيران

شفق نيوز/ أعلنت المملكة العربية السعودية، أنها تخلي مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات على منشآتها النفطية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، إن "المملكة العربية السعودية لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وأضاف: "تؤكد المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرارها بتزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، و سوف يفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".

واتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ليل السبت الأحد الحوثيين بشن "هجمات عدائية" استهدفت منشآت لشركة أرامكو النفطية من بينها محطة للغاز ومرافق بنية تحتية أخرى في جنوب المملكة.

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