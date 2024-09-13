السعودية.. حكم نهائي بسجن مدير الأمن العام سابقاً لارتكابه جرائم عدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الجمعة، صدور حُكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول متقاعد خالد بن قرار الحربي - مدير الأمن العام سابقًا - بارتكاب جرائم عدة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية، فإن الجرائم التي أدين بها مدير الأمن العام سابقاً، هي الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام.

ووفق البيان، فتقرر معاقبة خالد الحربي، بالسجن والغرامات المالية ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها وأرضين زراعيتين والهدايا العينية والمساعدات المالية التي قُدمت لأقاربه على سبيل الرشوة وإلزامه برد المبالغ المختلسة.