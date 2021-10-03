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السعودية تؤكد إجراء محادثات "رابعة" مع إيران دون الإشارة لدور العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-03T17:31:47+0000
السعودية تؤكد إجراء محادثات "رابعة" مع إيران دون الإشارة لدور العراق

شفق نيوز/ أكدت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، إجراء جولة محادثات رابعة مع إيران، أواخر شهر أيلول الماضي، دون الإشارة إلى الوساطة التي يخوضها العراق في الجولات الأربع، لاسيما أن جميعها عقدت في بغداد.

ولعبت الحكومة العراقية، دوراً وسيطاً غير مسبوق، بين طهران والرياض، اللتين قطعتا العلاقات الثنائية فيما بينهما منذ خمس سنوات، حيث احتضنت العاصمة بغداد، أربع جولات على مدار الأشهر الخمسة الماضية، بين الطرفين، الأولى في نيسان، والرابعة أواخر أيلول الماضي.

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأحد، إن "الجولة الرابعة من المحادثات جرت في 21 سبتمبر/ أيلول".

وأضاف بن فرحان، أن "هذه المناقشات ما تزال في المرحلة الاستكشافية"، معرباً عن أمله أن "تضع الأساس لمعالجة القضايا بين الجانبين".

ولم يوضح وزير الخارجية السعودي، أي تفاصيل عن المحادثات، مثل مكان الاجتماع، أو الطرف الوسيط، أو مستوى التمثيل.

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