السعودية تؤكد تعرض مصفاة نفط في الرياض لهجوم بطائرات مسيرة

شفق نيوز / أكدت وزارة الطاقة السعودية، يوم الجمعة، تعرض مصفاة نفط في العاصمة الرياض لـ"اعتداء إرهابي" بطائرات مسيرة، فيما أشارت إلى أن هذه الاعتداءات تستهدف أمن واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن "مصفاة تكرير البترول في الرياض، تعرضت عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، لاعتداء بطائرات مسيّرة، ونجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على إثره، أي إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته".

وأشار المصدر، إلى أن السعودية تدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن "الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك".

وجددت السعودية، وفقا للمصدر، دعوة دول العالم ومنظماته إلى "الوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" استهداف شركة "أرامكو" السعودية في العاصمة الرياض بست طائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثية) في اليمن، يحيى سريع: "نعلن تنفيذ عملية السادس من شعبان، والتي استهدفت شركة أرامكو في الرياض بـ 6 طائرات مسيرة أصابت أهدافها بدقة عالية".

وتعهد المتحدث العسكري باسم الحركة بـ"استمرار العمليات وتصاعدها طالما استمر العدوان (في اشارة إلى عمليات التحالف العربي) والحصار".

وتابع المتحدث قائلا: "نجدد دعوتنا لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد عن الأهداف العسكرية والحيوية، كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا".