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السعودية تهنئ بايدن وهاريس بمناسبة فوزهما بانتخابات الرئاسة الأمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-08T20:26:29+0000
السعودية تهنئ بايدن وهاريس بمناسبة فوزهما بانتخابات الرئاسة الأمريكية

شفق نيوز/ هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وجاء في بيان لوكالة الأنباء السعودية أن "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان جوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية".

ونشرت الوكالة بيانا آخر أشارت فيه إلى "تهنئة من الملك وولي العهد لكامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

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