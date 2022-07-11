السعودية تنقذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في الحج

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة السعودية، "إنقاذ حياة رئيس البعثة الطبية الإيرانية في موسم الحج"، محمد رضا غلام رضا رفعتي، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال أدائه شعائر الحج.

وقالت الوزارة إن "رفعتي، البالغ من العمر 60 سنة، "لم يكن يعاني من أمراض مزمنة، لكنه أحس بآلام في الصدر أثناء عمله مع البعثة الطبية"، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى أجياد، وبعدها إلى مدينة الملك عبد الله الطبية لـ"إنقاذ حياته"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوزارة أن رفعتي خضع لـ"عملية قسطرة أولى نجحت بفتح الشريان التاجي الأيسر الخلفي، الذي تم توسيعه ووضع دعامه له".

وتابعت: "بعد ملاحظة الأطباء استمرار آلام رفعتي، جرى إخضاعه لعملية قسطرة ثانية لتوسيع التاجي الأيسر الأمامي وإزالة التضيق الذي يعانيه ووضع دعامة".

ونشر الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية" السعودية، على "تويتر"، مقطع فيديو لرئيس البعثة الطبية الإيرانية، داخل مدينة الملك عبدالله الطبية، بعد إجراءه عمليتي القسطرة.