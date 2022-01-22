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السعودية تنفي تنفيذها.. مقتل وإصابة 200 شخص بغارة على اليمن

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-22T05:37:10+0000
السعودية تنفي تنفيذها.. مقتل وإصابة 200 شخص بغارة على اليمن

شفق نيوز / أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، فجر الجمعة، مقتل 70 شخصا وإصابة 138 آخرين في غارة للتحالف العربي بقيادة السعودية، على سجن في صعدة شمالي اليمن.

هذا وذكر مدير مستشفى الجمهوري بصعدة، إسماعيل الورفي، أن "65 شخصا قتلوا على الأقل، فيما جرح 112 والوضع صعب للغاية، وليس هناك ما يكفي من الإمدادات والمعدات الطبية لمعالجة الجرحى".

وأضاف الورفي، أن "معظم الجرحى في حالة حرجة ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا، وما يزال بعضهم تحت الأنقاض ولا تتوفر معدات كافية للاسراع بإزالتها، كما تم إنشاء مراكز نقل دم متنقلة في مدينة صعدة لعلاج الجرحى".

من جانبه، اتهم وزير الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني اليمني طه المتوكل، التحالف السعودي بـ"استهداف المدنيين بشكل واضح والسعي لقتلهم متعمداً"، مطالباً المنظمات الدولية بـ"الارتقاء إلى مستوى مسؤوليتها حيال جرائم قتل الأبرياء والتصدي لها".

في المقابل، نفى التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح السبت، ما تم تداوله من تقارير تفيد باستهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بيانا عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، نفت من خلاله ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة، مؤكدة أنه عار من الصحة.

 

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