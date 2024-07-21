السعودية تنفي أي دور لها في الضربة الإسرائيلية على اليمن

شفق نيوز/ نفت وزارة الدفاع السعودية، صباح الأحد، ضلوع المملكة بأي شكل في الغارات الإسرائيلية على اليمن، مساء السبت.

ونقلت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها على منصة إكس، عن المتحدث باسمها، العميد تركي المالكي، قوله إن "المملكة ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة".

وشدد المالكي على أن "المملكة لن تسمح باختراق أجواءها من أي جهة كانت".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، استهداف مواقع تابعة للحوثين في منطقة الحديدة في اليمن، مما خلف 5 قتلى وعشرات الجرحى.