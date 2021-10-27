السعودية تنصف جمعية تابعة لحزب الله اللبناني ككيان "إرهابي"

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة أمن الدولة للمملكة العربية السعودية، يوم الاربعاء، جمعية خيرية متربطة بحزب الله اللبناني ككيان "إرهابي"، واتهامها بتمويل الحزب مالياً وعسكرياً.

وذكرت رئاسة أمن الدولة السعودية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها قامت بتصنيف "جمعية (القرض الحسن) ومقرها لبنان، كياناً إرهابياً لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم حزب الله، حيث تعمل على إدارة أموال التنظيم وتمويله بما ذي ذلك دعم الأغراض العسكرية".

وأكدت أنها "ستواصل العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم حزب الله والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم سواء كانوا أفراداً أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم".

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السعودية والكويت والإمارات والبحرين ومجلس التعاون الخليجي، رفضها لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وعبرت عن استيائها الشديد مما ورد على لسان قرداحي قبل تسنمه منصبه في الحكومة اللبنانية الجديدة، خلال لقاء تلفزيوني انتقد فيه الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن.