السعودية تنتقد "النفاق" في بعض المواقف العالمية تجاه النفط: سنخصّب اليورانيوم ونبيعكم الطاقة النظيفة

شفق نيوز/ قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، يوم الخميس، إنه "لا يمكن قبول "النفاق" حول بعض المواقف العالمية تجاه النفط.

وأشار الجبير خلال جلسة المسار المستقبلي للسعودية في "دافوس" الى أن "المملكة حذرت العالم منذ السبعينيات من الحاجة لتنويع مصادر الطاقة".

وأوضح الجبير، أن الوقود الأحفوري سيبقى لعقود طويلة ولن يتم استبعاده، وقال "نقف ضد أي توقعات غير واقعية يتم تسويقها عالميا حول مستقبل الطاقة، مضيفا "لا يمكن قبول "النفاق" حول بعض المواقف العالمية تجاه النفط.

وتابع الجبير "سنخصب اليورانيوم ونبيعكم الطاقة النووية النظيفة كما نبيعكم النفط والغاز".