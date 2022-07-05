السعودية تمنع ممثل خامنئي من تأشيرة دخول الحج

شفق نيوز/ امتنعت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إصدار تأشيرة دخول لممثل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، رئيس بعثة الحج الإيرانية عبد الفتاح نواب، بسبب شرط السن المسموح.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية في خبر اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز "اكتملت يوم أمس الاثنين عملية تفويج الحجاج الإيرانيين والبالغ عددهم ٣٩،٦٣٥ حاجاً الى الديار المقدسة، فيما امتنعت السلطات السعودية عن إصدار تأشيرة دخول رئيس بعثة الحج الإيرانية حجة الاسلام عبد الفتاح نواب، (ممثل علي خامنئي) وذلك بذريعة عدم توفر شرط السن".

وأضافت الوكالة أن "السلطات السعودية وضعت شروطا لموسم الحج هذا العام بينها أن يكون سن الحاج ٦٥ عاما فما دون"، موضحة أنه "كان من المقرر أن يتم استثناء هذا الشرط من رؤساء بعثات الحج وكوادرها وكانت هناك اتصالات تجري بهذا الشأن في الايام الاخيرة، وحتى امس الا انها لم تثمر على مايبدو".

وتابعت الوكالة الإيرانية أنه "بعد اكتمال تفويج الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة أمس، فإن ممثل الولي الفقيه رئيس بعثة الحج الايرانية حجة الاسلام عبدالفتاح نواب البالغ من العمر ٦٥ عاما وعدة أشهر لن يكون بمقدوره المشاركة في موسم الحج هذا العام وأناب عنه لإدارة شؤون البعثة الإيرانية حجة الاسلام ركن الديني".