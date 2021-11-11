سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السعودية تمنح الجنسية لأصحاب الخبرات المميزة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-11T12:23:18+0000
السعودية تمنح الجنسية لأصحاب الخبرات المميزة

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس موافقة على منح الجنسية لعدد من أصحاب الخبرات المميزة.

وصدرت الموافقة الملكية على منح الجنسية السعودية لعدد من المميزين، من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

يأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي السابق بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع علىالمملكة في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

related

الكويت ترفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادثة في بحر عمان

Date: 2019-06-13 12:58:06
الكويت ترفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادثة في بحر عمان

سكان ثلاث دول يشعرون بزلزال ايران القوي

Date: 2019-10-21 14:57:37
سكان ثلاث دول يشعرون بزلزال ايران القوي

إيران تأمل التوصل إلى تفاهم مشترك مع السعودية

Date: 2021-05-31 18:47:02
إيران تأمل التوصل إلى تفاهم مشترك مع السعودية

بعد اجتماع "حميمي".. مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية بوجود الملك سلمان

Date: 2020-11-27 09:11:41
بعد اجتماع "حميمي".. مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية بوجود الملك سلمان

بومبيو: واشنطن تريد حلا سلميا مع إيران

Date: 2019-09-26 07:27:30
بومبيو: واشنطن تريد حلا سلميا مع إيران

ظريف يعلن "شرط" إيران للحوار مع السعودية

Date: 2021-02-07 19:56:14
ظريف يعلن "شرط" إيران للحوار مع السعودية

السعودية تطرد سفير بيروت وتستدعي سفيرها وتقرر إيقاف الواردات اللبنانية

Date: 2021-10-29 17:33:38
السعودية تطرد سفير بيروت وتستدعي سفيرها وتقرر إيقاف الواردات اللبنانية

السعودية تسجل أعلى حصيلة بإصابات ووفيات كورونا اليومية منذ تفشي الجائحة

Date: 2020-06-14 16:08:18
السعودية تسجل أعلى حصيلة بإصابات ووفيات كورونا اليومية منذ تفشي الجائحة