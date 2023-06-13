السعودية تقدم تسهيلات جديدة لدخول الامريكان والاوروبيين لأراضيها

شفق نيوز/ أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم تسهيلات جديدة للراغبين في دخول أراضيها تشمل 3 أنواع من التأشيرات الخاصة بدول أخرى تشمل الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان نشره وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، على صفحته الرسمية على "تويتر".

وقال الخطيب إن حاملي تأشيرات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنغن)، والمملكة المتحدة، أصبح بإمكانهم استخراج التأشيرات السياحية الإلكترونية لدخول المملكة.

كما لفت الوزير السعودي إلى أن هذا الأمر يشمل المقيمين بتلك الدول والمناطق التي ذكرها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن جهود الرياض التي تهدف إلى تطوير الخدمات السياحية وتسهيل دخول الزوار ضمن خطتها الخاصة بتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.

ونشر وزير الاستثمار السعودي بيانات توضح تفاصيل التأشيرة الإلكترونية الخاصة بدخول المملكة، مشيرا إلى أن كل ما تحتاج إليه هو تأشيرة أو إقامة سارية المفعول وجواز سفر ساري المفعول.

ولفت إلى أن التأشيرة الإلكترونية تتيح لحاملها زيارة المملكة بغرض السياحة وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات كما تسمح بأداء العمرة خارج موسم الحج.

وأطلقت وزارة الخارجية السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.